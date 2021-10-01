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В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: ранен водитель

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 октября, 13:16
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Во время самого покушения чиновник находился в командировке – стрелка задержала полиция
Злоумышленники стреляли в авто из соседнего дома
Злоумышленники стреляли в авто из соседнего дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель. Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

Об этом сообщил глава Госархива в Facebook.

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По его словам, он был в командировке в Виннице. Поехал на поезде, а служебный автомобиль оставил в архивном городке на Соломенской.

Пост главы Госархива в соцсетях
Пост главы Госархива в соцсетях / Фото: Facebook

Стреляли из соседнего дома. Водитель в этот момент стоял рядом с гаражом, из-за чего получил ранение подбородка.

"Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивы человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – пишет Хромов.

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Жизни водителя ничего не угрожает – медики оперативно оказали мужчине медицинскую помощь.

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В полиции Киева сайту "Сегодня" факт стрельбы по автомобилю в Соломенском районе подтвердили, но пока подробностей не разглашают.

Покушение на Шефира

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Ранее мы писали про еще одно покушение.

  • Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
  • Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
  • Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
  • Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
  • Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных государств.
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