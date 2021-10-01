В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: ранен водитель

Во время самого покушения чиновник находился в командировке – стрелка задержала полиция

Злоумышленники стреляли в авто из соседнего дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель. Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

Об этом сообщил глава Госархива в Facebook.

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По его словам, он был в командировке в Виннице. Поехал на поезде, а служебный автомобиль оставил в архивном городке на Соломенской.

Пост главы Госархива в соцсетях / Фото: Facebook

Стреляли из соседнего дома. Водитель в этот момент стоял рядом с гаражом, из-за чего получил ранение подбородка.

"Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивы человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", – пишет Хромов.

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Жизни водителя ничего не угрожает – медики оперативно оказали мужчине медицинскую помощь.

В полиции Киева сайту "Сегодня" факт стрельбы по автомобилю в Соломенском районе подтвердили, но пока подробностей не разглашают.

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