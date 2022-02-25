В Киеве объявили еще одну воздушную тревогу

В Киеве второй раз за утро объявили воздушную угрозу. Всех просят срочно последовать в укрытия.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – говорится в сообщении.
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Ближайшее укрытие можно найти по ссылке.
Народный депутат Алена Шкрум сообщила, что в течение 15 минут в Киев прилетит российская авиация.
Враг терпит потери
Войска РФ несут значительные потериво время вторжения в Украину. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.
По состоянию на 3 часа ночи 25 февраля уничтожено:
- 7 самолетов;
- 6 вертолетов;
- Более 30 танков;
- 130 боевых бронированных машин;
- Около 800 человек личного состава.