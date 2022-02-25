В Киеве объявили еще одну воздушную тревогу

Власти сообщают, что в течение 15 минут в столицу прилетит российская авиация

Киевлян предупреждают об опасности с воздуха / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве второй раз за утро объявили ​​воздушную угрозу. Всех просят срочно последовать в укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – говорится в сообщении.

Ближайшее укрытие можно найти по ссылке.

Народный депутат Алена Шкрум сообщила, что в течение 15 минут в Киев прилетит российская авиация.

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Враг терпит потери

Войска РФ несут значительные потериво время вторжения в Украину. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

По состоянию на 3 часа ночи 25 февраля уничтожено:

7 самолетов;

6 вертолетов;

Более 30 танков;

130 боевых бронированных машин;

Около 800 человек личного состава.

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