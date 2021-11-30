В Киеве охранник магазина заподозрил женщину в краже: все закончилось дракой (видео)

В Киеве, где недавно анонсировали усиление охраны в школах, у супермаркетов на бульваре Академика Вернадского, 16 подрались охранник и покупатель.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.
Детали инцидента
Отмечается, что охранник заподозрил женщину в краже и остановил ее. Мужчина заявил, что краденое в рукаве ее куртки. Девушка показала рукав, однако там ничего не было.
Далее по теме
"Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищено там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее трогать. Ну и девушка, конечно, ответила", — говорится в сообщении.
Наказание за отказ вакцинироваться
В Днепропетровской области в местном краеведческом музее произошла драка между работницами. Одну женщину госпитализировали.
Инцидент произошел в Никополе. Около 13: 30 между двумя работницами произошел конфликт, во время которого председатель профсоюза ударила 61-летнюю художницу-оформительницу. В результате та попала в больницу с переломом шейки бедра.
Как рассказала пострадавшая, причиной драки стал ее отказ от вакцинации против COVID-19. Женщина отметила, что отказывается делать прививки из-за состояния здоровья.
Читайте также
- Не выдержали нервы: на Волыни учительница избила ученика.
- До потери сознания: в Киеве полицейских подозревают в избиении мужчины.