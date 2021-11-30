В Киеве охранник магазина заподозрил женщину в краже: все закончилось дракой (видео)

Выяснилось, что женщина ничего не воровала

Охранник пытался самостоятельно обыскать вещи женщины/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно анонсировали усиление охраны в школах, у супермаркетов на бульваре Академика Вернадского, 16 подрались охранник и покупатель.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.

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Детали инцидента

Отмечается, что охранник заподозрил женщину в краже и остановил ее. Мужчина заявил, что краденое в рукаве ее куртки. Девушка показала рукав, однако там ничего не было.

"Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищено там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее трогать. Ну и девушка, конечно, ответила", — говорится в сообщении.

Наказание за отказ вакцинироваться

В Днепропетровской области в местном краеведческом музее произошла драка между работницами. Одну женщину госпитализировали.

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Инцидент произошел в Никополе. Около 13: 30 между двумя работницами произошел конфликт, во время которого председатель профсоюза ударила 61-летнюю художницу-оформительницу. В результате та попала в больницу с переломом шейки бедра.

Как рассказала пострадавшая, причиной драки стал ее отказ от вакцинации против COVID-19. Женщина отметила, что отказывается делать прививки из-за состояния здоровья.

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