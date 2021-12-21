В Киеве охраннику магазина сломали череп из-за маски (видео)

Конфликт вызвали неизвестные молодые люди

В Киеве произошло ЧП из-за маски. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в один из магазинов зашли молодые люди без защитных масок и спровоцировали скандал. В результате охранник получил травму черепа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Подробности ЧП

В магазин пришли неизвестные молодые люди, которые провоцировали конфликт, еще и самостоятельно снимали все это на видео.

По требованию охранника надеть маску – парень отказался и нанес удар мужчине в голову.

В результате этого у охранника диагностировали перелом черепа.

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Во Львове мужчины подрались из-за маски

Во Львове произошла драка между молодым и пожилым мужчиной, которые находились в общественном транспорте.

Сообщается, что в автобус зашел парень без защитной маски на лице, пожилой мужчина сделал ему замечание. После этого молодой парень стал вести себя агрессивно и набросился на второго. Они вышли на остановку, где начали драться, кидать друг друга на асфальт.

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"Тот сходу стал стартовать и хамить, мол "слышь ты, рот закрыл или пошли выйдем побазарим". Ну, дедушка решил что-то ему доказать и они вышли, этот полудурок стал его бить и орать "хочу и хожу и без маски", – говорится в подписи к видео.

Отметим, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса ношение маски в закрытых многолюдных пространствах является обязательным, нарушение этого правила предусматривает штраф.

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