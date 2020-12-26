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В Киеве орудуют похитители мусора (фото, видео)

26 декабря, 12:34

Игорь Серов , Ольга Литвин

Неизвестные обокрали приемщика неработающей электроники

Фото Игоря Серова

Фото Игоря Серова

Сегодня около 11:00 на проспекте Победы, рядом с 22-м домом, неизвестные обворовали приемщика неработающей электроники.

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"Я с 10:00 принимал нерабочие мобилки и прочую технику. Пока грузил в машину то, что принесли люди, кто-то перевернул синий контейнер с кнопочными сломанными мобильными телефонами и унес их. Все произошло за считаные секунды", – рассказал сайту "Сегодня" приемщик хлама Александр.

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Были похищены мобилки из синего контейнера. На фото Александр звонит руководству и сообщает о случившемся.

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По его словам, мусор у него воруют впервые. Кстати, технику принимают в рамках экоинициативы.

Напомним, по данным Нацполиции, только в столице за сутки грабят сотни людей. Новости "Сегодня" выяснили, на кого обычно охотятся воры и как не стать их жертвой.

Ранее мы рассказали, как преступники добиваются того, что жертва сама отдает деньги.

Надо подбросить в авто записку. При этом в ней никаких угроз – только номер телефона. Корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина выяснила, как работает популярная в Украине схема шантажа.

Видео: Сегодня
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