В Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница – она недавно родила

В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции умерла молодая учительница Ирина Шамота. Женщина 11 дней назад родила ребенка.
Об этом сообщила тележурналист и ведущая Маричка Падалко в Facebook.
По ее словам, молодая учительница преподавала английский язык в столичной школе № 155, где учатся ее дети.
Ирина Валерьевна Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила коронавирус.
"Она заболела на последних неделях беременности, была в очень тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы осталось двое детей", – сообщила Маричка Падалко.
В реанимации заканчиваются места для COVID-пациентов
В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.
Об этом сообщает главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.
По словам медика, 30-40 % пациентов сразу попадают в реанимацию. Среднего течения болезни нету. Все лечатся только амбулаторно.
"У нас 455 коек и 90% мест уже заняты. Все пациенты подключены к кислороду. Такого еще не было", – добавила Татьяна Мостепан.