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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве от COVID-19 умерла молодая учительница – она недавно родила

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 15:06
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Ирина Валерьевна Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка
Коронавирус забрал жизнь мамы двух маленьких детей
Коронавирус забрал жизнь мамы двух маленьких детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции умерла молодая учительница Ирина Шамота. Женщина 11 дней назад родила ребенка.

Об этом сообщила тележурналист и ведущая Маричка Падалко в Facebook.

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По ее словам, молодая учительница преподавала английский язык в столичной школе № 155, где учатся ее дети.

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Ирина Валерьевна Шамота 11 дней назад родила здорового ребенка, но сама не пережила коронавирус.

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"Она заболела на последних неделях беременности, была в очень тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы осталось двое детей", – сообщила Маричка Падалко.

В реанимации заканчиваются места для COVID-пациентов

В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.

Об этом сообщает главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.

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По словам медика, 30-40 % пациентов сразу попадают в реанимацию. Среднего течения болезни нету. Все лечатся только амбулаторно.

"У нас 455 коек и 90% мест уже заняты. Все пациенты подключены к кислороду. Такого еще не было", – добавила Татьяна Мостепан.

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