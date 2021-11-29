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В Киеве от коронавируса умер 4-месячный ребенок

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 11:25
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По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 новый случай коронавируса за сутки
Среди новых больных за сутки более 30 детей
Среди новых больных за сутки более 30 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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В Киеве за сутки зафиксировали 431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 297 173).

  • 234 женщины от 19 до 93 лет;
  • 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 21 девочка от 1 до 16 лет;
  • 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Кличко добавил, что в Киеве за сутки 45 летальных исходов от вируса (всего 7493) – 28 женщин от 50 до 93 лет и 16 мужчин от 47 до 86 лет. Кроме этого, умер один мальчик в возрасте 4 месяца.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах.

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65 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В Киеве все еще высокая смертность

Как заверил нас в Госпродпотребслужбе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям, но не у показателя смертности.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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