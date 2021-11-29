В Киеве от коронавируса умер 4-месячный ребенок

В столице от коронавируса умерли 45 больных, в том числе 4-месячный мальчик.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
В Киеве за сутки зафиксировали 431 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 297 173).
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- 234 женщины от 19 до 93 лет;
- 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 21 девочка от 1 до 16 лет;
- 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.
Кличко добавил, что в Киеве за сутки 45 летальных исходов от вируса (всего 7493) – 28 женщин от 50 до 93 лет и 16 мужчин от 47 до 86 лет. Кроме этого, умер один мальчик в возрасте 4 месяца.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах.
65 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В Киеве все еще высокая смертность
Как заверил нас в Госпродпотребслужбе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям, но не у показателя смертности.
"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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