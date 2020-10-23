В Киеве от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса

В Киеве от коронавируса умерла 53-летняя активистка Оксана Животкова.
Об этом сообщает Национальный корпус в Telegram.
По информации, Животкова родом из Харькова и была "эталоном настоящей украинской женщины".
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"В патриотическом движении – с 2007 года. Занималась юридическими вопросами и документами в организации "Патриот Украины". С тех пор она стала хранительницей преимущественно мужского коллектива. Собратья всегда заручались ее поддержкой в сложных ситуациях. С начала войны Оксана Васильевна помогала экс-бойцам проходить реабилитацию. Впоследствии стала активисткой Харьковского отделения ГК "Азов", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что до последних дней женщина работала в Центральном штабе Нацкорпуса в Киеве.
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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