В Киеве молния ударила рядом с кафе, начался пожар (видео)

В Киеве, который накрыло мощным грозовым ливнем, от удара молнии начался пожар рядом с одноэтажным зданием кафе на проспекте Правды, 66 в Подольском районе.
Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в ГСЧС Киева.
"По предварительной информации в результате попадания молнии в отдельно размещенное одноэтажное строение начался пожар. В нем находится кафе "Хутор Виноградный". В данный момент к месту возгорания подъезжают пожарные расчеты", – отметили в ГСЧС.
Позже в ГСЧС уточнили, что в результате непогоды загорелось не здание кафе, а дерево, которое упало на линии электропередач, в то же время была опасность возгорания открытой палатки.
На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Как сообщают очевидцы, после удара молнии возле "Хутора Виноградный" было около 30 секунд вспышек, потом слышали хлопок.