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В Киеве молния ударила рядом с кафе, начался пожар (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
30 августа, 21:12
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В Подольском районе Киева от удара молнии во время грозы начался пожар рядом с кафе – на линии электропередач упало дерево
В кафе в Подольском районе попала молния
В кафе в Подольском районе попала молния / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, который накрыло мощным грозовым ливнем, от удара молнии начался пожар рядом с одноэтажным зданием кафе на проспекте Правды, 66 в Подольском районе.

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Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в ГСЧС Киева.

"По предварительной информации в результате попадания молнии в отдельно размещенное одноэтажное строение начался пожар. В нем находится кафе "Хутор Виноградный". В данный момент к месту возгорания подъезжают пожарные расчеты", – отметили в ГСЧС.

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате непогоды загорелось не здание кафе, а дерево, которое упало на линии электропередач, в то же время была опасность возгорания открытой палатки.

На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Как сообщают очевидцы, после удара молнии возле "Хутора Виноградный" было около 30 секунд вспышек, потом слышали хлопок.

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