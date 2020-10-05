В Киеве отец сжег ребенка из-за конфликта с женой (видео)

В Киеве на Виноградаре на проспекте Правды вечером в понедельник, 5 октября, мужчина после конфликта с женой, выгнал ее из квартиры, а сам поджег кроватку с 6-летним ребенком.

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Об этом сообщает dtp.kiev.

По предварительной информации, отец поджег кроватку с ребенком и закрыл квартиру, малыш задохнулся в дыму, его не удалось спасти.

Сообщается, что женщина пыталась попасть в квартиру, но муж ее не пускал.

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На месте работают пожарные, медики и полиция.

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Напомним, 18 сентября в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли люди.

Мы также сообщали, что в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers.

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