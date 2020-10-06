В Киеве отец сжег ребенка: подробности происшествия

Мальчик пришел к папе в гости

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти 6-летнего мальчика на Виноградаре, которого, по предварительным данным, поджег отец вечером в понедельник, 5 октября.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Информация о пожаре в квартире поступила в столичную полицию сегодня в 20:40. После тушения пожара в квартире обнаружили тело ребенка", – говорится в сообщении.

Кроме тела мальчика в квартире находился его 35-летний отец, который вел себя неадекватно и отказывался открывать двери спасателям и полицейским. Его задержали и сейчас проводят следственные действия.

Отец сжег ребенка в Киеве

Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

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Кроме того, по информации "Киев. Оперативный", отец, который жил отдельно, забрал ребенка к себе в гости. Когда мама пришла забирать сына, отец не пустил ее в квартиру, напустил угарного газа и поджег кровать ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на проспекте Правды вечером в понедельник, 5 октября, мужчина после конфликта с женой выгнал ее из квартиры, а сам поджег кроватку с 6-летним ребенком.

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Напомним,

Напомним, 18 сентября в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме, погибли люди.

Мы также сообщали, что в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers.

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