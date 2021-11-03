В Киеве парень набросился с ножом на своих родственников – ему грозит срок (фото)

20-летний подозреваемый скрывался от полицейских

Суд изберет меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поймали 20-летнего местного жителя, который напал с ножом на своих родственников. Племянник ударил ножом тетю и ее сына.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Льва Ревуцкого. 48-летнюю женщину и ее 26-летнего сына госпитализировали. Парень пытался скрываться от правоохранителей.

Нож обнаружили недалеко от дома / Фото: Нацполиция

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции в течение 12 часов установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы изъяли у задержанного вещественное доказательство – нож, который он спрятал у собственного дома", – сообщил заместитель начальника отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

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Парень пытался убежать от копов / Фото: Нацполиция

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое и легкое телесное повреждение. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Пик преступности в Украине

Уровень преступности в Украине начал рости в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году. Дальше криминогенная ситуация улучшилась с начала 2017 года.

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