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В Киеве пассажир напал на водителя автобуса. Транспорт врезался в забор – видео

23 июля 2021 11:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП

Из-за нападения на водителя автобус попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"

Из-за нападения на водителя автобус попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"

В столице возле станции метро "Лукьяновская" мужчина напал на водителя автобуса во время движения. Из-за этого произошла авария.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что нарушитель напал на водителя, когда транспорт отъехал от остановки. В результате автобус врезался в забор у станции метро.

"Какой-то человек вчера напал на водителя автобуса № 31 на Лукьяновке, когда тот двигался. В результате нападения водитель врезался в забор", – написали под видео.

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На место выезжали правоохранители. Как видно на видео, транспорт столкнулся с ограждением со стороны водителя. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Одессе напали на женщину-водителя трамвая.

Кроме того, в Житомире пешеход напал на водителя такси из-за замечания.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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