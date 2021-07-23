В Киеве пассажир напал на водителя автобуса. Транспорт врезался в забор – видео

Из-за нападения на водителя автобус попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"
В столице возле станции метро "Лукьяновская" мужчина напал на водителя автобуса во время движения. Из-за этого произошла авария.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что нарушитель напал на водителя, когда транспорт отъехал от остановки. В результате автобус врезался в забор у станции метро.
"Какой-то человек вчера напал на водителя автобуса № 31 на Лукьяновке, когда тот двигался. В результате нападения водитель врезался в забор", – написали под видео.
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На место выезжали правоохранители. Как видно на видео, транспорт столкнулся с ограждением со стороны водителя. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Одессе напали на женщину-водителя трамвая.
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