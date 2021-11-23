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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 13:27
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Что произошло на месте ЧП и почему женщина выпала — будут выяснять правоохранители
В столице трагедия - человек выпал из окна
В столице трагедия - человек выпал из окна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дарницком районе столицы из окна высотного дома упал человек. ЧП произошло на улице Елены Пчилки. Оказалось, что из окна девятого этажа выпала 70-летняя женщина. Как сообщает корреспондент "Сегодня", она от полученных травм погибла на месте.

"Погибла женщина 1951 года рождения. Все обстоятельства и причины трагедии на данный момент устанавливаются. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой – самоубийство. Женщина упала из окна квартиры на девятом этаже", – сообщили нам в полиции Киева.

Женщина погибла на месте
Женщина погибла на месте / Фото: Киев Оперативный

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