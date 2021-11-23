В Киеве пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Что произошло на месте ЧП и почему женщина выпала — будут выяснять правоохранители

В столице трагедия - человек выпал из окна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Дарницком районе столицы из окна высотного дома упал человек. ЧП произошло на улице Елены Пчилки. Оказалось, что из окна девятого этажа выпала 70-летняя женщина. Как сообщает корреспондент "Сегодня", она от полученных травм погибла на месте.

"Погибла женщина 1951 года рождения. Все обстоятельства и причины трагедии на данный момент устанавливаются. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой – самоубийство. Женщина упала из окна квартиры на девятом этаже", – сообщили нам в полиции Киева.

Женщина погибла на месте / Фото: Киев Оперативный

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Самые частые причины самоубийств среди подростков

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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