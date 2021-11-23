В Киеве пенсионерка выпала из окна многоэтажки

В Дарницком районе столицы из окна высотного дома упал человек. ЧП произошло на улице Елены Пчилки. Оказалось, что из окна девятого этажа выпала 70-летняя женщина. Как сообщает корреспондент "Сегодня", она от полученных травм погибла на месте.
"Погибла женщина 1951 года рождения. Все обстоятельства и причины трагедии на данный момент устанавливаются. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой – самоубийство. Женщина упала из окна квартиры на девятом этаже", – сообщили нам в полиции Киева.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
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Ранее мы писали:
- В Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом она вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.
- Также в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики "скорой".