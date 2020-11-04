В Киеве перекрыли канал сбыта фальшивых долларов (фото)

В Киеве задержали двух человек в попытке сбыта поддельной иностранной валюты в особо крупных размерах.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Так, на территории города преступная группа поставляла и продавала поддельные стодолларовые банкноты нового и старого образцов.

"Задержаны два человека непосредственно при попытке сбыта 50 тыс. поддельных американских долларов. Еще 10 тыс. долларов с признаками подделки обнаружили во время обыска автомобиля задержанных", – говорится в сообщении.

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Отметим, продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Ужгороде суд арестовал двух подозреваемых в закупке и сбыте фальшивых денег.

А в Киеве кассир пытался подсунуть покупательнице фальшивые деньги – покупательница не растерялась и вызвала полицию.

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