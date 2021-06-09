В Киеве перекрыли мост Метро: что происходит

На месте ЧП работают взрывотехники и полиция

В столице перекрыли движение на мосту Метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 9 июня перекрыли движение на мосту Метро. Как сообщили сайту "Сегодня" в столичной полиции, на мосту обнаружили подозрительный предмет.

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Что именно за предмет обнаружен, в полиции пока не говорят, ждут информацию от спецслужб, которые работают на данный момент на месте ЧП.

Фото: Киев Оперативный/Telegram

Как сообщают в Нацполиции Киева, копы обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее осмотр.

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Подозрительный предмет обнаружили прохожие у моста Метро на пешеходной зоне.

"Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", – пишут в сообщении.

Сведения зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация.

В киевском метрополитене говорят, что работают в обычном режиме. Поезда подземки курсируют по мосту Метро – с левого на правый берег и обратно.

Ранее мы писали о том, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании станции.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.