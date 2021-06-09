Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве перекрыли мост Метро: что происходит

9 июня 2021 14:32

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте ЧП работают взрывотехники и полиция

В столице перекрыли движение на мосту Метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице перекрыли движение на мосту Метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 9 июня перекрыли движение на мосту Метро. Как сообщили сайту "Сегодня" в столичной полиции, на мосту обнаружили подозрительный предмет.

Реклама

Что именно за предмет обнаружен, в полиции пока не говорят, ждут информацию от спецслужб, которые работают на данный момент на месте ЧП.

Фото: Киев Оперативный/Telegram

Фото: Киев Оперативный/Telegram

Как сообщают в Нацполиции Киева, копы обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее осмотр.

Реклама

Подозрительный предмет обнаружили прохожие у моста Метро на пешеходной зоне.

"Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", – пишут в сообщении.

В тренде
В Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Инструкция, как обойти живую очередь
Те, кто запишется на вакцинацию онлайн, смогут не стоят в живой очереди

Сведения зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация.

В киевском метрополитене говорят, что работают в обычном режиме. Поезда подземки курсируют по мосту Метро – с левого на правый берег и обратно.

Ранее мы писали о том, что в полицию поступил анонимный звонок о минировании станции.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть
В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в СетьПроисшествия
Десятки людей громят
Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работуПроисшествия
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)Происшествия
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять