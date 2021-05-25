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В Киеве перекрыли улицу Саксаганского: обнаружили подозрительный предмет (видео)

25 мая, 15:39

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте работают взрывотехники – о подозрительном предмете сообщили граждане

На Саксаганского обнаружили подозрительный предмет. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

На Саксаганского обнаружили подозрительный предмет. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве на улице Саксаганского обнаружили подозрительный предмет и вызвали полицию. Водителей просят объезжать место перекрытия по другим улицам.

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Посреди проезжей части стоит автомобиль полиции, также на месте автомобиль скорой медицинской помощи.

"На данный момент правоохранители перекрыли часть улицы Саксаганского, на месте работают взрывотехники. О подозрительном предмете сообщили обычные граждане. Пока неизвестно, что это – сумка, чемодан или коробка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Взрывотехники еще не закончили проверку.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

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Тем временем "Киевпастранс" сообщает, что задерживается движение троллейбусов №3, 12, 14 и автобусов № 69.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Позже передали, что движение на улице Саксаганского возобновили.

Однако в полиции Киева говорят что проверка подозрительного предмета продолжается.

"Информация о свободном проезде по Саксаганского преждевременная. Взрывотехники еще работают на месте", – заявили "Сегодня" в полиции Киева.

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Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

На месте произвели контролируемый взрыв "предмета, похожего на взрывчатку".

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, грозил взорвать мост Метро в Киеве.

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