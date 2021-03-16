В Киеве перевернулось авто: на месте образовалась пробка (фото)

В Киеве 16 марта произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Так, авария произошла на улице Богатырской.

"Затруднено движение в направлении города Вышгорода", – говорится в сообщении.

Как видно на фото, скорее всего, авто, которое перевернулось, столкнулось с грузовиком.

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По данным онлайн-сервиса Google maps, образовалась большая пробка.

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На месте работает патрульная полиция.

Напомним, ночью 7 марта в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, погибли два человека.

Мы также сообщали, что в Харькове на улице Академика Павлова столкнулись сразу шесть машин.

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