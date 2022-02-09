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В Киеве почти неделю ищут пропавшую девушку: фото и приметы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 10:50
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Мобильный телефон пропавшей в последний раз был включен на улице Фучика в Соломенском районе города
Разыскивается Кокот Яна Станиславовна
Разыскивается Кокот Яна Станиславовна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пропала девушка – Кокот Яна Станиславовна. Она еще 3 февраля вышла из дома и не вернулась.

Об этом пишет Киев Оперативный.

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Девушка 3 февраля вышла из дома (село Тарасовка) на роботу и до сих пор не вернулась.

Приметы

Девушка 1997 года рождения.

"Рост – 178 см, 45-50 кг веса. Шатенка, длина волос — по плечи. На руках есть тату. Была одета в белый пуховик, при себе был черный рюкзак", – говорится в сообщении.

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Мобильный телефон пропавшей в последний раз был включен на улице Фучика в Киеве и после этого больше не включался.

"Просьба позвонить мужу, если кто увидит 073 046 51 33 или в полицию 102", – говорится в сообщении.

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Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.

Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.

Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".

На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.

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