В Киеве почти неделю ищут пропавшую девушку: фото и приметы

В Киеве пропала девушка – Кокот Яна Станиславовна. Она еще 3 февраля вышла из дома и не вернулась.
Об этом пишет Киев Оперативный.
Девушка 3 февраля вышла из дома (село Тарасовка) на роботу и до сих пор не вернулась.
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Приметы
Девушка 1997 года рождения.
"Рост – 178 см, 45-50 кг веса. Шатенка, длина волос — по плечи. На руках есть тату. Была одета в белый пуховик, при себе был черный рюкзак", – говорится в сообщении.
Мобильный телефон пропавшей в последний раз был включен на улице Фучика в Киеве и после этого больше не включался.
"Просьба позвонить мужу, если кто увидит 073 046 51 33 или в полицию 102", – говорится в сообщении.
Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.
Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.
Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.
Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".
На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.