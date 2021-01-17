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В Киеве подъезд затопило кипятком (видео)

17 января, 01:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Работники ЖКХ после включения отопления не закрыли краны

В Киеве в субботу, 16 января, из-за аварии на теплосети на улице Щусева в нескольких домах целый день не было отопления, а вечером жильцы несмогли выйти из подъезда, потому что его затопило кипятком.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Одна из жительниц подъезда рассказала, что, когда она после 21 часов вечера попыталась выйти из квартиры, в подъезде было полно пара и конденсата, а на первом этаже – кипяток.

Подъезд затопило кипятком

По ее словам, аварийная служба приехала только через два часа после многочисленных звонков в диспетчерскую Шевченковского района, на "102" и "101".

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Аварийщики обнаружили, что работники местного ЖКХ оставили открытыми спускные краны и после восстановления теплоснабжения вся вода ушла в подъезд.

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Напомним, по словам столичного мэра Виталия Кличко, за год жилищно-коммунальная инспекция в Киеве провела почти 2 тысячи проверок и киевлянам вернули около 30 млн гривен за некачественные коммунальные услуги.

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Киев ЖКХ тепло потоп кипяток подъезд
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