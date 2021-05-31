В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть

Двое подростков помочились на лавочку на Пейзажной аллее. Фото: скрин
В Киеве на Пейзажной аллее двое девочек помочились на одной из лавочек. Как пишут в СМИ, скорее всего им захотелось "славы любым путем".
Об этом сообщает Украина Новости в Telegram.
Девушкам примерно на вид около 15-17 лет. Ролик они выложили в своем Instagram.
"Когда хочется известности, но ты больше ничего не умеешь, как быть быдлом", – подписали видео в Сети.
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Пользователи также добавили, что ждут официальных извинений за такой поступок.
Сами же девушки сменили аккаунты в соцсетях после своего поступка.
Напомним, что в Киеве обновили одно из самых любимых мест для прогулок многих киевлян и гостей города – пейзажную аллею. Ремонт здесь начался еще прошлым летом.