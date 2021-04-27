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В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата

27 апреля, 08:31

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Очередная семейная ссора превратилась в кровавое убийство. После этого парень еще несколько дней жил в квартире с трупами семьи

Полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве. Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.

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Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киева.

Накануне киевлянка сообщила копам, что уже три дня не имеет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на улице Ревуцкого. Копам в квартире не открыли дверь, поэтому было решено взломать замки.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Подростка задержали – при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями схватился за нож – сначала убил отца и мать, затем – брата. После этого несколько дней находился в квартире с трупами, а когда пропавшую семью начали разыскивать родственники, сбежал.

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Напомним, в Днепропетровской области 15-летний подросток изнасиловал 2-летнюю девочку, пока ее мать находилась на кухне.

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Киев убийство подросток зарезал
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