В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)

В Киеве 24 марта из собственной квартиры похитили, а затем убили общественного активиста и добровольца, бросив тело в канаве в Киевской области. Подозреваемые уже задержаны.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего активиста на Печерске, около часа удерживали его против воли и избивали. После этого мужчину в полусознательном состоянии силой посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

Об исчезновении в полицию заявили близкие потерпевшего.

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"В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине", – сообщили в прокуратуре.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено.

Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. На данный момент вероятные похитители задержаны. Устанавливаются мотивы преступления и возможные соучастники.

По информации издания "Украинская правда", убитый общественный активист – Александр Мандич с позывным "Ташкент".

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Напомним, во Львовской области разоблачили преступную группу, которая похитила предпринимателя, чтобы не возвращать более 150 тысяч долларов долга.

Мы также сообщали, что в Киеве экс-депутат горсовета организовал банду, которая похитила бизнесменов и вымогала с них деньги.

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