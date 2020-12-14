В Киеве полицейских поймали на вымогательстве 3000 долларов США (фото)

В Киеве поймали заместителя начальника и двух оперуполномоченных одного из райуправлений полиции на вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщает Прокуратура Киева.
Правоохранители требовали от мужчины ежемесячный платеж в размере 1000 долларов за непринятие мер реагирования за якобы незаконное хранение в гараже янтаря.
"Встретившись для получения первого платежа, ранее оговоренная сумма показалась недостаточной, и полицейские назвали новую сумму в размере 3000 долларов США. Правоохранителей задержали на горячем после получения ими части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США", – говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.
Смотрите видео – взятка депутату Юрченко:
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