Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве полицейский при задержании избил подростка (видео)

18 мая, 14:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На видео, опубликованном в Сети, правоохранитель бьет подростка по голове несколько раз и жестко его задерживает

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Сети появилось видео, как в Киеве полицейский при задержании избил несовершеннолетнего подростка. По неподтвержденной информации, избивал его патрульный Дмитрий Радченко.

Реклама

Так, компания молодежи слушала музыку, чем помешала мужчине. Между ним и подростками завязалась словесная перепалка с оскорблениями.

Потом, по словам очевидцев, мужчина вырвал у 14-летней девочки колонку, а еще одного парня запер в машине и вызвал полицию.

Видео 18+

Видео: KIEVMAP/Telegram

На видео правоохранитель бьет подростка по голове несколько раз и жестко его задерживает. По неподтвержденной информации, избивал юношу патрульный Дмитрий Радченко.

Реклама

В пресс-службе полиции позже прокомментировали этот инцидент.

В тренде
Пытается избежать наказания? Экс-глава СЭС сбила девушку в центре Киева (фото, видео)
На фото: слева - момент аварии, справа - пострадавшая Наталья Дикая. Коллаж "Сегодня"
В тренде
"Я вам не Черновецкий". Кличко требует отчет от правоохранителей по результатам обысков
В тренде
В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину
Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"

"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что сейчас начато служебное расследование.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.Подозреваемому правоохранителю уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания полицейскими.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подросток поприветствовал
В Киеве подросток поприветствовал "зигой" ветерана: видео (обновлено)Происшествия
Орала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)
Орала и крыла матом: в Киеве мать послала детей за пивом, а затем устроила разборки (видео)Происшествия
В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину
В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчинуПроисшествия
Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)
Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)Происшествия
В Киеве подорвали банкомат ПриватБанка: видео с места взрыва и фото налетчиков
В Киеве подорвали банкомат ПриватБанка: видео с места взрыва и фото налетчиковПроисшествия
На
На "Арсенальной" молодой парень прыгнул под поезд метро (обновлено)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять