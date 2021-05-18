В Киеве полицейский при задержании избил подростка (видео)

На видео, опубликованном в Сети, правоохранитель бьет подростка по голове несколько раз и жестко его задерживает

Фото: скрин из видео

В Сети появилось видео, как в Киеве полицейский при задержании избил несовершеннолетнего подростка. По неподтвержденной информации, избивал его патрульный Дмитрий Радченко.

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Так, компания молодежи слушала музыку, чем помешала мужчине. Между ним и подростками завязалась словесная перепалка с оскорблениями.

Потом, по словам очевидцев, мужчина вырвал у 14-летней девочки колонку, а еще одного парня запер в машине и вызвал полицию.

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Видео: KIEVMAP/Telegram

На видео правоохранитель бьет подростка по голове несколько раз и жестко его задерживает. По неподтвержденной информации, избивал юношу патрульный Дмитрий Радченко.

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В пресс-службе полиции позже прокомментировали этот инцидент.

"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что сейчас начато служебное расследование.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.Подозреваемому правоохранителю уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания полицейскими.