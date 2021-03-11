В Киеве полиция изъяла у местного жителя оружие и боеприпасы (фото)

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В Святошинском районе полицейские заметили на улице Литвиненко-Вольгемут мужчину, который подозрительно себя вел. Он признался, что имеет при себе военный нож.

А в квартире 32-летнего злоумышленника правоохранители в ходе обыска обнаружили: гранату Ф-1 с запалом, ножи, ружье и патроны различного калибра.

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"Мы обнаружили и изъяли четыре предмета, внешне похожи на ножи, оптический прицел, предмет, похожий на ружье, патроны различного калибра, а также цилиндрический бумажный, вероятно, взрывпакет и граната Ф-1 с запалом. Все предметы осмотрели взрывотехники и направили их на соответствующие экспертизы, а злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

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Опасные предметы отправили на экспертизу. Теперь фигуранту грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что схрон с оружием и боеприпасами обнаружили и в лесополосе в Луганской области.

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Также напомним, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

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