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В Киеве полиция начала искать похитителей руки Маленького принца (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
16 сентября, 16:34
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На Пейзажной алее также уже продолжительное время отсутствует и фигурка одного из ангелов
На скульптуре Маленького принца вместо руки осталась лишь арматура
На скульптуре Маленького принца вместо руки осталась лишь арматура / Фото: Сегодня

Полиция Киева занялась поисками вандалов, которые на днях отбили бронзовую руку у фигурки Маленького принца и похитили фигурку Лисенка. Последний находился у ног Принца.

"На месте преступления отработала следственно-оперативная группа. Уже открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение и повреждение имущества" (ее санкция предусматривает до 3 лет тюрьмы – Авт.). Сейчас следствие получает доступ к камерам видеонаблюдения, чтобы установить личности вандалов", – сообщили нам в пресс-службе киевской полиции.

Мы побывали на Пейзажной аллее. Вместо правой руки на фигурке Маленького принца осталась лишь арматура, такая же картина наблюдается и на том месте, где был Лисенок.

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Так сегодня выглядит скульптура принца
Так сегодня выглядит скульптура принца / Фото: Сегодня

Заметно, что вандалы работали, очевидно, с "фомкой". При виде всех этих повреждений эмоциональнее всего реагировали дети, прогуливающиеся с родителями по Пейзажке.

"А где собачка с ушами?", – спросил при нас один из малышей у своей мамы, подразумевая отсутствие Лисенка.

При этом малыш попытался обойти фигурку Принца в поисках Лисенка, а не найдя – развел руками.

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"Ну как так можно было поиздеваться", – проходя мимо Принца, недоумевала одна из женщин.

Как мы выяснили, судьба фигурки Принца решится уже на следующей неделе.

"Сегодня Константин пойдет еще раз в полицию, чтобы узнать новое о расследовании. Кроме того, Константин Скритуцкий уже встретился с реставраторами. На следующей встрече детально обсудят каждый из предложенных вариантов, будет решено то, из каких материалов будут сделаны рука Маленького принца и Лисенок", – рассказала нам помощник скульптора Скритуцкого Мария.

У принца нет руки, а также пропала фигурка лисенка
У принца нет руки, а также пропала фигурка лисенка / Фото: Сегодня

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Как оказалось, уже продолжительное время на Пейзажке отсутствует и фигурка одного из ангелов.

"Что касается керамической фигурки ангела, то что только с ней вандалы не делали. Например, вставляли в руки "бульбулятор". В ноябре фигурка вернется. Будет либо бронзовой, либо из полимеров. С учетом того, что произошло с фигуркой Принца, то не исключается, что фигурка будет из полимера. Материал не имеет смысла воровать, при этом он устойчив к погодным условиям. Ищем приемлемый вариант", – рассказала нам Мария.

На Пейзажной алее также пропала скульптура ангела
На Пейзажной алее также пропала скульптура ангела / Фото: Сегодня

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