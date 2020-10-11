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В Киеве полиция открыла дело из-за автопробега с символикой Азербайджана

11 октября, 20:02

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Участники акции стреляли в воздух

В Киеве сегодня, 11 октября, прошел автопробег из нескольких машин с символикой Азербайджана и Турции. Столичная полиция теперь изучает факты хулиганства во время акции.

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Как сообщает полиция Киева, им сообщили о колонне автомобилей, которая двигалась в центре города и были слышны выстрелы. Предварительно известно, что, двигаясь по Грушевского, неизвестные осуществили несколько выстрелов. На месте нашли четыре гильзы.

6 машин полиция остановила в Соломенском районе Киева. В них находились 14 человек – все иностранцы. Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Открыто дело по статье "Хулиганство".

Как сообщал "Цензор.net", на Майдане прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции. Участники акции скандировали "Карабах".

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Этой ночью в зоне конфликта продолжились военные столкновения. Азербайджан заявил о ракетном ударе со стороны Армении и погибших мирных жителях. А вот Ереван назвал это провокацией и ложью.

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