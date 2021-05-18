В Киеве после дождя обрушилась стена автосалона (фото)

Фото: ХК/Telegram
В Шевченковском районе Киева сегодня из-за сильной грозы обрушилась стена автосалона. Очевидцы опубликовали фото в интернете.
Об этом сообщает ХК в Telegram.
ЧП произошло на улице Глубочицкой.
"Из-за погодных условий упало ограждение автосалона", – пишут в Сети.
Фото: ХК/Telegram
Судя по фото, на земле валяются кирпичи, обломки черепицы, а также вывеска самого автосалона.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в Киеве сегодня на Подоле произошло ЧП на улице Ильинская, 8. Здесь "разошелся" асфальт и в яму провалился Мерседес.
Напомним, возле фабрики Roshen в Киеве образовался парящий гейзер.