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В Киеве после дождя обрушилась стена автосалона (фото)

18 мая, 18:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На фото видно, что на земле валяются кирпичи, обломки черепицы, а также вывеска салона

Фото: ХК/Telegram

Фото: ХК/Telegram

В Шевченковском районе Киева сегодня из-за сильной грозы обрушилась стена автосалона. Очевидцы опубликовали фото в интернете.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

ЧП произошло на улице Глубочицкой.

"Из-за погодных условий упало ограждение автосалона", – пишут в Сети.

Фото: ХК/Telegram
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Фото: ХК/Telegram

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На фото: слева - момент аварии, справа - пострадавшая Наталья Дикая. Коллаж "Сегодня"
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Судя по фото, на земле валяются кирпичи, обломки черепицы, а также вывеска самого автосалона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Киеве сегодня на Подоле произошло ЧП на улице Ильинская, 8. Здесь "разошелся" асфальт и в яму провалился Мерседес.

Напомним, возле фабрики Roshen в Киеве образовался парящий гейзер.

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