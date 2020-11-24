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В Киеве посольство США окружили силовики и несколько сотен человек: что происходит (видео)

24 ноября, 11:58

Игорь Серов , Ольга Кравченко

В полиции прокомментировали ситуацию

В телеграм-каналах сообщают о большом скоплении силовиков возле посольства США в Украине (Киев, ул.Сикорского). Здание посольство оцеплено.

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Как рассказала сайту "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, возле здания запланирована акция активистов, силовики обеспечивают общественный порядок у стен посольства.

По информации в Сети, на месте уже собрались протестующие.

"Человек в маске с изображением Сороса водит на поводке девушку в украинском народном костюме под посольством США в Киеве", – пишут в Telegram-пабликах.

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Ранее мы писали, что в Киеве в правительственном квартале снова проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы".

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Напомним, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.

В Одессе работники рынка 7-й км перекрыли дорогу – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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Киев митинг акция протеста посольство США

Источник: Сегодня

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