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В Киеве посреди дороги загорелась фура (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 21:23
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Сейчас не известно, что вызвало пожар
На место инцидента выехали пожарные/Коллаж: Сегодня
На место инцидента выехали пожарные/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик, произошел пожар на улице Заболотного. Огонь охватил фуру.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Детали пожара

Пожар произошел в сторону Одесского моста по правой стороне дороги. Пылает грузовик. На место инцидента едут работники ГСЧС. Что стало причиной пожара — выяснит следствие.

Пожар и взрыв в Киеве

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.

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"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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