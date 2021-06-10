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В Киеве посреди улицы похитили бизнесмена из Сербии (видео)

10 июня 2021 16:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

В полицию обратился его друг и сообщил, что серб Милован Роганович перестал выходить на связь – мужчину ищут

Скриншот с видео

Скриншот с видео

В Киеве посреди улицы похитили сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича.

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Об этом сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

"В полицию обратился гражданин, который сообщил, что его друг иностранец перестал выходить на связь. Начали искать "шо, где и к чему" и оказалось, что 7 июня 2021 на столичном Подоле неизвестные лица похитили бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт", гражданина Сербии Милована Рогановича", – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили информацию о похищении и уточнили, что проводят проверку.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений, передает Obozrevatel.

Ранее мы писали, что в Харькове на парковке у торгового центра "Французский бульвар" трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который при этом оказывал сопротивление.

Напомним, в Киеве двое мужчин похитили жителя Троещины, избили его и потребовали деньги за освобождение.

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