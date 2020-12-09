В Киеве появился новый "фонтан": поток воды достигает нескольких метров (видео)

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского прорвало трубу. Вода бьет из-под земли на несколько метров вверх.
Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный".
"На Лобановского или открыли новый фонтан, или сильно прорвало трубу", - написали под видео.
На записи видно, что коммунальщики еще не начали устранять последствия аварии. Другие детали инцидента пока не известны.
Напомним, ранее в Киеве на проспекте Науки произошел прорыв трубы. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что их районное отделение не зафиксировало масштабных утечек и остановки котелень.
Кроме того, недавно в столице произошел прорыв теплотрассы на улице Старонаводницкой, 40.
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