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В Киеве появился новый "фонтан": поток воды достигает нескольких метров (видео)

9 декабря, 18:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники коммунальной службы еще не прибыли на место

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского прорвало трубу. Вода бьет из-под земли на несколько метров вверх.

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Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный".

"На Лобановского или открыли новый фонтан, или сильно прорвало трубу", - написали под видео.

Видео: Киев Оперативный

На записи видно, что коммунальщики еще не начали устранять последствия аварии. Другие детали инцидента пока не известны.

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Напомним, ранее в Киеве на проспекте Науки произошел прорыв трубы. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что их районное отделение не зафиксировало масштабных утечек и остановки котелень.

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Кроме того, недавно в столице произошел прорыв теплотрассы на улице Старонаводницкой, 40.

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Киев фонтан проспект Лобановского прорыв трубы
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