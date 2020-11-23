В Киеве появился внезапный "фонтан": поток воды хлынул из-под земли (видео)

В Киеве на проспекте Науки произошел прорыв трубы.
В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили "Сегодня", что их районное отделение не зафиксировало масштабных утечек и остановки котелень. Исходя из того, что нет пара, а на улице холодно, есть предположение, что это может быть холодная вода.
Скорее всего он не связан с проблемами на теплотрассе. Бурлящий фонтан, который зафиксировали очевидцы — прорыв трубы холодного водоснабжения.
В "Киеводоканале" нам подтвердили, что прорыв произошёл на их трубе.
"Это рядовая авария на водопроводе. Ремонтные бригады работают над ликвидацией аварии", — пояснили в "Киевводоканале".
Ранее мы писали, что в Подольском районе столицы затопило целую улицу.
А на улице Туполева, 20, в доме прорвало воду и вода бежала прямо по стенам в подьезде.
Напомним, на Теремках затопило дорогу кипятком — бригада "Киевтеплоэнерго" обнаружила повреждения теплосети.
Смотрите видео — как в Харькове прорвало трубу:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк