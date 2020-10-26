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В Киеве поймали подозреваемого в убийстве женщины (фото)

26 октября, 15:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавшую вероятно задушили

В Киеве в Деснянском районе обнаружили тело женщины с многочисленными повреждениями на остановке общественного транспорта – полиция поймала подозреваемого.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Так, вызвали полицию и обнаружили тело прохожие на улице Закревского.

"Врачи осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть. При осмотре тела женщины, криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что, вероятно, ее задушили. Наряду мы нашли личные вещи неизвестной, а впоследствии установили его личность. Это – 46-летняя жительница столицы, у которой накануне произошел конфликт со знакомым. Для установления окончательной причины смерти, тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала.

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Полиция задержала 32-летнего уроженца Херсонщины, который обоснованно подозревается в убийстве женщины. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Париже следователи поместили под стражу четырех подозреваемых по делу о жестоком убийстве учителя Самюэля Пати.

Ранее мы писали, что отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский выиграл выборы.

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Киев убийство полиция

Источник: Сегодня

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