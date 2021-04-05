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В Киеве поймали девушку за продажу поддельных спецпропусков на транспорт

5 апреля, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Стоимость такого поддельного пропуска составляет 200 гривен

В Киеве 18-летнюю местную жительницу поймали на сбыте поддельных спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

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Об этом сообщает прокуратура Киева в Telegram.

Так, киевлянка пыталась сбыть поддельные пропуска для проезда на период локдауна. Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.

"Девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева", – говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство – за подделку официального документа, решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, как в первый день локдауна в Киеве ходят маршрутки.

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Киев прокуратура полиция уголовное дело пропуск

Источник: Сегодня

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