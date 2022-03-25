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В Киеве поймали диверсантов, которые снимали блокпосты на камеру

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25 марта, 15:53
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Задержанные переданы сотрудникам профильных служб, все подробности выясняют
Полицейские словили подозреваемых в причастности к ДРГ
Полицейские словили подозреваемых в причастности к ДРГ / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице оперативники задержали диверсионно-разведывательную группу. Злоумышленники фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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"В Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входили трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

В Киеве поймали диверсантов
В Киеве поймали диверсантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блокпостов на территории Киева.

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"В настоящее время указанная группа лиц была передана сотрудникам профильных служб для дальнейшей отработки и проведения мероприятий по установлению других участников диверсионно-разведывательной деятельности", – добавили в полиции.

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