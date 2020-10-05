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В Киеве поймали мужчину, которого подозревают в убийстве администратора магазина (фото)

5 октября, 13:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит пожизненное заключение

В Киеве полиция поймала мужчину, который убил администратора магазина.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Полиция обнаружила верхнюю одежду злоумышленника, в которой он был во время совершения преступления. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в разбойном нападении и умышленном убийстве.

"Все срочные оперативно-розыскные мероприятия и изъяты вещественные доказательства позволили нам менее чем за сутки установить личность подозреваемого и задержать его. В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что мотивом преступления было завладение денежными средствами. Злоумышленник замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администраторши заведения отдать выручку", – говорит глава полиции Киева Андрея Крищенко.

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Оказалось, что 35-летняя женщина его узнала и он решил скрыть преступление и начал наносить ей удары. Подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

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Злоумышленник 27-летний ранее не судимый уроженец Киевской области, который работал в соседнем магазине. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в пятницу в столичную полицию поступило сообщение об убийстве администратора продуктового магазина на проспекте Отрадном в Соломенском районе.

Также сайт " Сегодня" писал ранее о том, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

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Кроме этого, недавно после пьяной перепалки произошло убийство на Лысой горе в Киеве:

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Киев убийство администратор Полиция Киева

Источник: Сегодня

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