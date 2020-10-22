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В Киеве поймали мужчину с наркотиками на территории школы (фото)

22 октября, 10:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Его задержали на бульваре Перова

В Днепровском районе Киева поймали мужчину с наркотиками.

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Об этом сообщает "Муниципальная стража" в Facebook, 22 октября.

Так, мужчину задержали на бульваре Перова.

"Где лучше всего употреблять наркотики? Правильно, на территории школы", – говорится в сообщении.

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Отметим, у мужчины изъяли – наркотические таблетки, шприцы, а также емкость с неизвестным веществом.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером – задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

А в Херсоне полицейские задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики осужденным.

Смотрите видео – в Днепре наркоманка бросалась на детей:

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Видео: Hyevuy_Dnepr/Telegram

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Киев школа наркотики перова

Источник: Сегодня

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