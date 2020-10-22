В Киеве поймали мужчину с наркотиками на территории школы (фото)

В Днепровском районе Киева поймали мужчину с наркотиками.
Об этом сообщает "Муниципальная стража" в Facebook, 22 октября.
Так, мужчину задержали на бульваре Перова.
"Где лучше всего употреблять наркотики? Правильно, на территории школы", – говорится в сообщении.
Отметим, у мужчины изъяли – наркотические таблетки, шприцы, а также емкость с неизвестным веществом.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером – задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.
А в Херсоне полицейские задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики осужденным.
Смотрите видео – в Днепре наркоманка бросалась на детей:
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