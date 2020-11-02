В Киеве поймали ранее судимого мужчину с наркотиками (фото)

Ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы

В Киеве на улице Петра Куренного задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Так, мужчина сбывал наркотические вещества в Святошинском районе путем "закладок".

"У киевлянина обнаружили бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения, вероятно "каннабис", полиэтиленовый пакет с пазовой застежкой и семь свертков из фольги с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожей на амфетамин", – говорится в сообщении.

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Отметим, злоумышленником оказался 48-летний киевлянин, ранее судимый за кражу и незаконное хранение наркотиков.

Кроме этого, работники полиции обнаружили при обысках картонную коробку, в которой находилось 30 свертков из фольги, в середине которых находилась порошкообразное вещество белого цвета и др.

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По данному факту начато уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

А в Херсоне полицейские задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики осужденным.

Смотрите видео – СБУ разоблачили наркоторговцев:

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Видео: СБУ

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