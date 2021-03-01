В Киеве предлагали поддельные справки о тестах на COVID-19 (фото)

В Киеве поймали двух человек, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Мошенники подыскивали клиентов через объявления на одном из интернет-сайтов. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медцентров. Последние обратились в полицию с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные справки.

"Нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили любых лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку", – говорится в сообщении.

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Нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель – 48-летний киевлянин.

Во время обыска изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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