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В Киеве предлагали поддельные справки о тестах на COVID-19 (фото)

1 марта, 15:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такой поддельный документ стоил 550 гривен

В Киеве поймали двух человек, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Мошенники подыскивали клиентов через объявления на одном из интернет-сайтов. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медцентров. Последние обратились в полицию с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные справки.

"Нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили любых лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку", – говорится в сообщении.

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Нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель – 48-летний киевлянин.

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Во время обыска изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю.

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Киев справка полиция коронавирус медицинский центр

Источник: Сегодня

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