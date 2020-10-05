Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пробка: бетоновоз столкнулся с иномаркой (видео)

5 октября, 10:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Сети предупреждают о пробке

В Киеве на Левобережной в результате аварии создалась пробка.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По информации, перед путепроводом столкнулись бетоновоз и Skoda.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: водитель на скорости влетел в опору (фото)

В тренде
Вандалы осквернили древнейший памятник Киева (фото)

"Большая пробка. Если есть возможность объехать – лучше так и сделать", – пишут в сообщении.

Реклама

Напомним, на проспекте Свободы в Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки – водитель сбил троих.

А вчера в Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе – одна из них погибла – смотрите видео:

ДТП с полицейским в Броварах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария пробка левобережка бензовоз

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)
Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)Происшествия
В Киеве жестоко убили хозяйку продуктового магазина (фото)
В Киеве жестоко убили хозяйку продуктового магазина (фото)Происшествия
В Киеве на ж/д вокзале устроили разборки с оружием (видео)
В Киеве на ж/д вокзале устроили разборки с оружием (видео)Происшествия
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять