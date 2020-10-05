В Киеве пробка: бетоновоз столкнулся с иномаркой (видео)

В Киеве на Левобережной в результате аварии создалась пробка.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По информации, перед путепроводом столкнулись бетоновоз и Skoda.
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"Большая пробка. Если есть возможность объехать – лучше так и сделать", – пишут в сообщении.
Напомним, на проспекте Свободы в Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки – водитель сбил троих.
А вчера в Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе – одна из них погибла – смотрите видео:
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