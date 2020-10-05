В Киеве пробка: бетоновоз столкнулся с иномаркой (видео)

В Сети предупреждают о пробке

В Киеве на Левобережной в результате аварии создалась пробка.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По информации, перед путепроводом столкнулись бетоновоз и Skoda.

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"Большая пробка. Если есть возможность объехать – лучше так и сделать", – пишут в сообщении.

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Напомним, на проспекте Свободы в Киеве произошла смертельная авария с участием маршрутки – водитель сбил троих.

А вчера в Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе – одна из них погибла – смотрите видео:

ДТП с полицейским в Броварах

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