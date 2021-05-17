В Киеве продавали фейковые COVID-справки: грозит срок до пяти лет

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который продавал фейковые справки об отсутствии положительного результата на COVID-19. По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.
Житель Дарницкого района через соцсеть распространял информацию о продаже поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР.
Стоимость справки составляла 500 гривен, которые оплачивались заказчиком после получения справки посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.
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"В ходе проведенного в январе 2021 года санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления, а именно поддельные справки с поддельными оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное", – говорится в сообщении.
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После технических экспертиз стало известно, что оттиски печатей на удаленных справках не соответствуют оттиску печати клиники, от имени которой печатались справки.
Досудебное расследование продолжается. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее мы сообщали, что мошенники продают липовые справки с подписями медиков.
Также напомним, Минздрав отреагировал на то, что украинцам предлагают поддельные справки о тестах на COVID-19.
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