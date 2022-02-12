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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве прогремел взрыв в доме: есть погибший (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 11:44
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Взрыв произошел на втором этаже в частном доме, на месте уже работают взрывотехники
На месте происшествия находятся соответствующие службы
На месте происшествия находятся соответствующие службы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Святошинском районе Киева на улице Юрия Клена произошел взрыв. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо".

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Как удалось узнать, взрыв произошел на втором этаже частного дома. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина.

На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехники.

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Основные причины взрыва газа в Украине:

  • самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;
  • самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;
  • установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;
  • применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.

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Киеввзрывдом
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