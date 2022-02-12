В Киеве прогремел взрыв в доме: есть погибший (видео)

В Святошинском районе Киева на улице Юрия Клена произошел взрыв. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина.
Об этом сообщили "Вартові Еспресо".
Как удалось узнать, взрыв произошел на втором этаже частного дома. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина.
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На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехники.
Основные причины взрыва газа в Украине:
- самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;
- самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;
- установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;
- применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.
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