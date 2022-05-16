Над одним из спальных районов столицы поднялся густой черный дым

В столице громкие взрывы. Фото: "Реальный Киев", коллаж "Сегодня"

Ночью 16 мая в Киеве прогремело несколько взрывов. Информации о прилетах ракет не было. Также в столице нет воздушной тревоги.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Как стало известно, над одним из спальных районов Киева поднялся густой черный дым. В случае сильного запаха гари жителям столицы рекомендуют не паниковать и закрыть окна.

Позже Вооруженные силы Украины сообщили, что в Киеве взорвался автомобиль.

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В небе Киева густой черный дым. Фото: "Реальный Киев"

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Во Львовской области прогремели взрывы: РФ нанесла удар по военному объекту

Во Львовской области и Львове ночью были слышны звуки взрывов, а также сирены воздушной тревоги. По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в области было слышно около шести взрывов. Сработала ПВО.

"Жители Львовщины! 15 мая около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", – говорится в сообщении Максима Козицкого.

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