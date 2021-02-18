В Киеве проходит марш памяти Героев Небесной Сотни (видео)

В Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане

В Киеве 18 февраля стартовал марш памяти Героев Небесной Сотни.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.



Прежде в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане.

Шествующие направляются на Грушевского и аллею Героев Небесной Сотни. Люди идут с плакатами "Майдан требует справедливости" и скандируют "Смерть ворогам".

Читайте также: "Маккаби" – "Шахтер": онлайн-трансляция поединка Лиги Европы

В тренде Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)

Ранее мы писали, как в Киеве проходило шествие в память о погибших героях Небесной сотни.

Реклама

Напомним, 18-20 февраля в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков людей пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни – арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама