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В Киеве проходит марш памяти Героев Небесной Сотни (видео)

18 февраля, 20:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане

В Киеве 18 февраля стартовал марш памяти Героев Небесной Сотни.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Прежде в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане.



Шествующие направляются на Грушевского и аллею Героев Небесной Сотни. Люди идут с плакатами "Майдан требует справедливости" и скандируют "Смерть ворогам".

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Ранее мы писали, как в Киеве проходило шествие в память о погибших героях Небесной сотни.

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Напомним, 18-20 февраля в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков людей пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни – арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

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Киев марш небесна сотня

Источник: Сегодня

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