В Киеве произошел мощный пожар – есть жертвы (фото)

В ночь на 16 декабря в Святошинском районе Киева произошел пожар, погибли два человека.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Пожар произошел в здании на улице Академика Палладина.

"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших – двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже на месте", – говорится в сообщении.

Реклама Фото: Киев Оперативный, Facebook

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