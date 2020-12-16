В Киеве произошел мощный пожар – есть жертвы (фото)

В ночь на 16 декабря в Святошинском районе Киева произошел пожар, погибли два человека.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Пожар произошел в здании на улице Академика Палладина.
"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших – двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже на месте", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря, в Киеве загорелось кафе возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.
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Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.
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