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В Киеве произошел мощный пожар – есть жертвы (фото)

16 декабря, 03:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пожар произошел на улице Академика Палладина

В ночь на 16 декабря в Святошинском районе Киева произошел пожар, погибли два человека.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Пожар произошел в здании на улице Академика Палладина.

"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших – двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже на месте", – говорится в сообщении.

Фото: Киев Оперативный, Facebook
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Фото: Киев Оперативный, Facebook

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Напомним, 12 декабря, в Киеве загорелось кафе возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 ноября произошел пожар на автомойке на улице Тираспольской.

Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.

Ранее мы писали, что в селе Водяное Широковского района Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, погибли две женщины.

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Киев пожар Святошинский район
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