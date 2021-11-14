В Киеве произошел пожар в ресторане на Подоле (фото)

В Киеве, где недавно был пожар в парке "Совки", горел ресторан "Гнездо". Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.
Детали пожара
"14 ноября в службу спасения в 17:28 поступила информация о том, что в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21 на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" возник пожар", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работали спасатели из пожарно-спасательного подразделения. Площадь возгорания составила около 15 кв.м.
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Ликвидация пожара
По информации ГСЧС, в 18:14 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению огня привлекли 20 человек и 7 единиц техники.
В Киеве горел торговый центр
В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе. Огонь заметили на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На месте работала бригада ГСЧС.
Жертв и пострадавших в происшествии нет.
"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – отмечается в сообщении ГСЧС Киева.
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