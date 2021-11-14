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В Киеве произошел пожар в ресторане на Подоле (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
14 ноября, 20:46
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К счастью, пострадавших в инциденте нет
Работникам ГСЧС удалось потушить пламя/Коллаж: Сегодня
Работникам ГСЧС удалось потушить пламя/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно был пожар в парке "Совки", горел ресторан "Гнездо". Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

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Детали пожара

"14 ноября в службу спасения в 17:28 поступила информация о том, что в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21 на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо" возник пожар", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали спасатели из пожарно-спасательного подразделения. Площадь возгорания составила около 15 кв.м.

Что стало причиной пожара — неизвестно/Фото: ГСЧС Украины
Что стало причиной пожара — неизвестно/Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация пожара

По информации ГСЧС, в 18:14 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению огня привлекли 20 человек и 7 единиц техники.

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На месте возгорания работали спасатели/Фото: ГСЧС Украины
На месте возгорания работали спасатели/Фото: ГСЧС Украины

Пожар удалось ликвидировать менее чем за час/Фото: ГСЧС Украины
Пожар удалось ликвидировать менее чем за час/Фото: ГСЧС Украины

В Киеве горел торговый центр

В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе. Огонь заметили на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На месте работала бригада ГСЧС.

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Жертв и пострадавших в происшествии нет.

"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – отмечается в сообщении ГСЧС Киева.

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