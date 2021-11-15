В Киеве произошел пожар вблизи ТРЦ "Ocean Plaza" (видео)

В Киеве, где недавно горел ресторан на Подоле, произошло возгорание на территории торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza".
Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Детали пожара
Пожар возник на улице Антоновича, 176. Сейчас известно, что на месте инцидента работают пожарные. Информации о пострадавших и погибших нет.
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В Киеве горел торговый центр
В Киеве произошел пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" в Голосеевском районе. Огонь заметили на крыше здания по адресу Большая Васильковская, 143/2. На месте работала бригада ГСЧС.
Жертв и пострадавших в происшествии нет.
"На крыше 6-этажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением", – пояснили в ГСЧС Киева.
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