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Ночью в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной (фото)

2 мая, 12:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Дарницком районе подрались около 15 человек, кто-то из толпы достал нож и нанес ранения оппоненту – правоохранители выясняют все обстоятельства

Ночью, 2 мая, в Киеве на улице Юрия Литвинского произошла массовая драка с поножовщиной между двумя компаниями.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, в драке участвовали около 15 человек из разных компаний. Что стало причиной потасовки неизвестно, но в ней пострадали люди. Одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени, а еще одному пострадавшему сломали нос – ему оказали медицинскую помощь на месте.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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Оказалось, что все участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения и у каждого своя версия произошедшего.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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На место вызвали правоохранителей, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали о кровавой драке на Харьковщине. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют. Раненый – в больнице, а нападающих задержали

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